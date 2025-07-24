עכשיו זה הזמן שלכם

הגיע הזמן
לעלות לקדמת הבמה.

מהצד השני של המסך

מסלול קולנוע תלת-שנתי

בבית הספר 'קורן'

מסלול מקיף - מבימוי וצילום ועד אפקטים ותאורה.

נרשמת?
הפקת!

קריירה מקצועית כבר במהלך הלימודים!

מה לומדים במסלול?

בימוי והפקה
מקצועית

עם למעלה מ-1,235 בוגרים ובוגרות שהשתלבו בהצלחה בתעשייה, קורן הוכיח את עצמו כמוביל בתחום ההכשרה המקצועית לקולנוע יהודי.

צילום
ותאורה

תעבדו עם ציוד מקצועי ולמדו את סודות הצילום שהופכים סצנה פשוטה ליצירת אמנות.

עריכה
ואפקטים

תשלטו בתוכנות המתקדמות ביותר ותגלו איך נבנה סרט בחדר העריכה.

הפקות
מעשיות

הפיקו סרטים אמיתיים לאורך הלימודים, כולל פרויקט גמר מקצועי שפותח דלתות בתעשייה.

למה דווקא קורן?

מרצים
מהשורה הראשונה

מרצים מהשורה הראשונה: מני וקשטוק (ברדק), אורי גרודר (ווארט, עוד ניפגש), דוד טאובר (במאי ויוצר קולנוע)

כמעט
100% השמה

הבוגרים שלנו עובדים בהפקות גדולות, סרטי קולנוע, תדמית ופרסומות.

ליווי אישי
וחממה תומכת

כל תלמיד מקבל ליווי צמוד והכוונה אישית להצלחה בתעשייה.

חיבור ישיר
לתעשייה

עזרה בחיבור לקרנות קולנוע, השתלבות בהפקות וקשרים מקצועיים.

הצטרפו ל-1,235 הבוגרים שכבר עובדים בתחום הקולנוע

17 שנות הצלחה. ציוד מתקדם. הפרדה מלאה. המקום המוביל בארץ להכשרת במאים חרדים ודתיים לתעשייה.

