מהצד השני של המסך

מה לומדים
במסלול?
בימוי והפקה מקצועית
עם למעלה מ-1,235 בוגרים ובוגרות שהשתלבו בהצלחה בתעשייה, קורן הוכיח את עצמו כמוביל בתחום ההכשרה המקצועית לקולנוע יהודי.
צילוםותאורה
תעבדו עם ציוד מקצועי ולמדו את סודות הצילום שהופכים סצנה פשוטה ליצירת אמנות.
עריכהואפקטים
תשלטו בתוכנות המתקדמות ביותר ותגלו איך נבנה סרט בחדר העריכה.
הפקותמעשיות
הפיקו סרטים אמיתיים לאורך הלימודים, כולל פרויקט גמר מקצועי שפותח דלתות בתעשייה.
למה דווקא
קורן?
מרצים מהשורה הראשונה
מני וקשטוק (ברדק), אורי גרודר (ווארט, עוד ניפגש), דוד טאובר (במאי ויוצר קולנוע)
כמעט 100% השמה
הבוגרים שלנו עובדים בהפקות גדולות, סרטי קולנוע, תדמית ופרסומות.
ליווי אישיוחממה תומכת
כל תלמיד מקבל ליווי צמוד והכוונה אישית להצלחה בתעשייה.
חיבור ישירלתעשייה
עזרה בחיבור לקרנות קולנוע, השתלבות בהפקות וקשרים מקצועיים.
הצטרפו ל-1,235 הבוגרים שכבר עובדים בתחום הקולנוע
17 שנות הצלחה. ציוד מתקדם. הפרדה מלאה. המקום המוביל בארץ להכשרת במאים חרדים ודתיים לתעשייה.